"Зеркало недели": отвечать за нарушение условий сделки по недрам будет только Украина

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Засекреченное дополнение к соглашению с США по недрам предусматривает ответственность за нарушение условий сделки только для Украины, а ряд вопросов будут согласовывать исключительно представители США, утверждает украинское издание "Зеркало недели". Об этом пишут РИА Новости.

Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что сделка Украины и США по ископаемым состоит из нескольких элементов - рамочного соглашения и двух технических: о создании суверенного фонда между госагентствами США и Украины, и распределении обязанностей в фонде. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что текст двух дополнительных соглашений никто из депутатов не видел.

"Если "украинский партнер" хоть что-то нарушит, никаких распределений (прибыли - Прим. ред.) ему не увидеть, а украинские менеджеры теряют все права голоса в совете и соответствующих комитетах Фонда. О нарушениях со стороны американского партнера - никаких упоминаний", - говорится в материале, опубликованном на сайте "Зеркала недели" со ссылкой на засекреченное соглашение к сделке по недрам "об ограниченном партнерстве".

По информации издания, управлять совместным украинско-американским инвестиционным фондом будет совет с равным количеством представителей Украины и США, а помогать ей четыре комитета. В последних представителей от США будет больше, чем от Украины.

"Есть ряд вопросов, которые вообще согласовывают исключительно менеджеры США, и их, знаете, немало: инвестиционные решения; сроки и объемы любых распределений активов; проведение аудита партнерства, его инвестиций и доходов; определение оценочной стоимости любого военного вклада США; утверждение любых рекомендаций инвестиционному комитету; утверждение любых рекомендаций административному комитету; утверждение любых рекомендаций аудиторскому комитету", - отмечает "Зеркало недели".

Премьер Украины Денис Шмыгаль 30 апреля заявил, что соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос руководства в Вашингтоне в фонд. Позже депутат украинского парламента Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное, и оно будет иметь преимущество перед украинскими законами. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Кроме того, Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, а власти в Киеве обязуются обеспечить, чтобы третьи страны или компании не получали значительно более выгодных условий, чем фонд.