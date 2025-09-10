Жена бывшего премьера Непала жива, но находится в критическом состоянии

Портал Khabarhub со ссылкой на больницу сообщил, что жена бывшего премьера Непала Джала Натха Кханала, о смерти которой сообщали местные СМИ, жива и находится в критическом состоянии в больнице Киртипур, пишет РИА Новости.

9 сентября портал сообщал, что пострадавшая погибла после поджога резиденции в ходе беспорядков в стране.

"Жена бывшего премьер-министра Джала Натха Кханала проходит лечение в отделении интенсивной терапии в ожоговом центре больницы Киртипур", - пишет Khabarhub.

Директор больницы Киран Накарми подтвердил, что она остается в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил портал.

В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z".

В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли.

9 сентября они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента.