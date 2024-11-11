Жители Болгарии на час перекрыли движение на дороге София - Варна

Стихийная акция протеста в Болгарии. Из-за отсутствия электроэнергии жители, в том числе главы местных администраций, на один час перекрыли движение на дороге София - Варна.



Местные СМИ уточняют, что акцию организовала Ассоциация мэров и заместителей мэров населенных пунктов муниципалитета Ловеч.



Отметим, аварийные бригады уже шестой день не могут полностью устранить аварии на электросетях после снегопада.