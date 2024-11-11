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Жители Болгарии на час перекрыли движение на дороге София - Варна

Стихийная акция протеста в Болгарии. Из-за отсутствия электроэнергии жители, в том числе главы местных администраций, на один час перекрыли движение на дороге София - Варна.

Местные СМИ уточняют, что акцию организовала Ассоциация мэров и заместителей мэров населенных пунктов муниципалитета Ловеч.

Отметим, аварийные бригады уже шестой день не могут полностью устранить аварии на электросетях после снегопада.

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