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Жители Болгарии на час перекрыли движение на дороге София - Варна
Стихийная акция протеста в Болгарии. Из-за отсутствия электроэнергии жители, в том числе главы местных администраций, на один час перекрыли движение на дороге София - Варна.
Местные СМИ уточняют, что акцию организовала Ассоциация мэров и заместителей мэров населенных пунктов муниципалитета Ловеч.
Отметим, аварийные бригады уже шестой день не могут полностью устранить аварии на электросетях после снегопада.
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