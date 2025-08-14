Жители Вашингтона вышли на протесты из-за полицейских проверок

Вечером 14 августа в Вашингтоне вдоль улиц вновь выстроились протестующие: так горожане уже не первый день выражают свое недовольство вводом в столицу войск Национальной гвардии.

Решением Трампа в Вашингтоне фактически введено чрезвычайное положение: Белый дом настаивает, что город находится во власти криминала и поэтому там необходимо навести порядок. Действительно, по числу убийств на 100 тыс. населения американская столица уже обогнала многие самые опасные города планеты.