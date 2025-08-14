3.72 BYN
2.97 BYN
3.49 BYN
Жители Вашингтона вышли на протесты из-за полицейских проверок
Автор:Редакция news.by
Вечером 14 августа в Вашингтоне вдоль улиц вновь выстроились протестующие: так горожане уже не первый день выражают свое недовольство вводом в столицу войск Национальной гвардии.
Решением Трампа в Вашингтоне фактически введено чрезвычайное положение: Белый дом настаивает, что город находится во власти криминала и поэтому там необходимо навести порядок. Действительно, по числу убийств на 100 тыс. населения американская столица уже обогнала многие самые опасные города планеты.
Трамп также собирается выселить за пределы Вашингтона многочисленных бездомных: им предоставят временное жилье далеко за пределами столицы. Однако многие вашингтонцы называют ввод войск установлением диктатуры и нарушением своих демократических прав.