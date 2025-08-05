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Знание польского не ниже B2 - Польша ужесточила правила поступления иностранцев в вузы
В самый разгар приемной кампании Польша ужесточила правила поступления иностранцев в вузы. Теперь от них требуется сертификат о подтверждении знания польского на уровне не ниже B2.
При этом из перечня допустимых документов исключены внутренние тесты самих университетов и даже аттестаты о среднем образовании, полученные в стране.
Таким образом, даже выпускники польских лицеев и техникумов, получившие аттестат зрелости, не могут использовать его как подтверждение уровня владения языком.
Для подтверждения знания польского иностранцы должны сдать госэкзамен и получить специальные сертификаты. Но государственные экзамены на знание языка проводятся довольно редко, всего несколько раз в год, и на них нужно заранее записываться.
Для многих абитуриентов, которые рассчитывали поступить в 2025 году, это выглядит уже почти нереальным. Без подтверждения знания языка не будут зачислены даже те, кто уже сдал внутренние вступительные экзамены и оплатил обучение. Такова польская реальность.