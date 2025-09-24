24 сентября стартуют V Открытые соревнования бригад службы скорой медпомощи

На V Открытых соревнованиях бригад службы скорой медицинской помощи акцент сделают на теорию, реанимацию и медпомощь при массовой травме. На каждом этапе будут предложены ситуации, максимально приближенные к реальной жизни.

Скорость прибытия на место, слаженность действий и принятия решений - все это будет оцениваться судьями. К слову, в соревнованиях впервые примут участие команда "Республиканского клинического медцентра" Управления делами Президента Республики Беларусь, бригады из Московской области, Екатеринбурга, Самарканда, Астаны, а также студенты БГМУ.