Британцы массово выезжают за границу, чтобы получить медпомощь

В стране в очереди на получение медуслуг в буквальном смысле томятся около 7,5 млн человек. Для многих из них ожидание равноценно приговору, потому эти люди обращаются за помощью к иностранным врачам.

По меньшей мере полмиллиона человек выехали в 2025 году за рубеж, это наполовину больше, чем в 2024 году. И постоянный дефицит бюджета страны не оставляет места для сомнений: очереди будут расти, медицинский туризм продолжит становиться все более массовым.