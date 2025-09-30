"Буду лечиться в Беларуси, а не в США" - почему люди выбирают белорусскую медицину

Доступна ли сегодня белорусская медицина абсолютно каждому пациенту, на этот вопрос в "Актуальном интервью" ответил директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова Сергей Поляков.

"Безусловно. Ведь в Беларуси предоставляется качество оказания медицинской помощи, а система, которая существует в стране, до сих пор многих удивляет, потому что полностью оплачивается государством, и пациенты не платят за дорогостоящее лечение. К тому же ни у кого не возникает мысли, что что-то может быть подставлено или подделано. Плюс известны белорусские разработки, несмотря ни на какое противодействие. Научный медицинский мир все равно существует, а люди обмениваются знаниями", - рассказал директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии.

Он отметил, что в Беларусь приезжают специалисты, смотрят, что делают белорусские врачи. Отечественные сотрудники регулярно выезжают на международные конференции, так как у государства имеются определенные наработки в некоторых направлениях, по которым рекомендуют обращаться в Беларусь некоторые зарубежные специалисты. "Это может показаться, что мы хвастаемся, но на самом деле есть случаи, когда рекомендовали обращаться именно в нашу клинику, особенно это касается вопросов клеточных технологий, CAR-T клеточной терапии", - уточнил собеседник.

"За границей такое лечение крайне дорогостоящее (порядка полумиллиона евро стоит курс для одного пациента). В Беларуси это, во-первых, значительно дешевле, во-вторых, качество не уступает тому, которое предлагается в европейских клиниках, поэтому многие пациенты приезжают прежде всего за профессионализмом, честностью, что является своего рода брендом страны".

Директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии сообщил, что на лечение в Беларусь приезжают пациенты из Украины, России, среднеазиатских республик, из ближнего зарубежья, Восточной Европы, Литвы, Латвии, Эстонии. Они, конечно, не представляют собой поток, но они есть. Бывают пациенты из США, Израиля и Великобритании.

"Был тут человек, заболел. Сказал, что будет лечиться в Беларуси и не поедет в Америку. Есть и такие", - подытожил Сергей Поляков.