III Игры стран СНГ: байдарочники и лучники пополнили копилку белорусов золотыми наградами

Победным получилось это утро для наших спортсменов, которые замечательно представляют Беларусь на III Играх стран СНГ.



Медальная копилка Беларуси потяжелела на несколько золотых наград. Вначале добрые вести пришли из города Ханкенди, где проходит турнир по стрельбе из лука. Дарья Барсукова и Иван Заикин завоевали золото.

Ровно 10 лет назад Азербайджан принимал I Европейские игры. Тогда основным центром притяжения был город Баку, но гребцы на байдарках и каноэ состязались в учебно-спортивной олимпийской базе КЮР.



И тогда на пьедестал почета поднимались все наши мастера: Марина Литвинчук, Роман Петрушенко, братья Богдановичи. Сменилось время, и наши гребцы, причем как академики, так и на байдарках и каноэ, демонстрируют отличные результаты. В утреннюю сессию у нас уже завершилось 7 финалов.

При этом ехало несколько возрастных категорий одну и ту же дистанцию в байдарке-одиночке 500 метров. И 4 золотые награды завоевали наши ребята.

Даниил Талыко, чемпион III Игр стран СНГ по академической гребле: "Нелегкая гонка, нелегкий заезд. Я сделал то, что должен был: завоевал свой авторитет и золото для нашей страны".