Осторожно, скользко! Больше 7 тыс. белорусов получили "морозные" травмы

"Первое действие - это самопомощь. Это если возможно оказать. Использовать подручные средства, прежде всего это шарф может быть или там какой-то бинт, если в сумочке есть, все, чтобы положить себе, если это верхняя конечность, косыночную повязку. Если это нижняя конечность, то, естественно, никаких подручных средств нет. Самостоятельно ездить по поликлиникам и больницам не надо. Лучше вызвать скорую помощь. Они знают, куда надо подъехать и обращаться. Травматологическая помощь у нас оказывается в городе Минске, в поликлиниках города Минска. Есть два травмопункта на базе 19-й, 2-й поликлиник, а также приемное отделение 6-й городской клинической больницы, больница скорой медицинской помощи и РНПЦ травматологии и ортопедии".