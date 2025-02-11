3.46 RUB
3.38 USD
3.49 EUR
Осторожно, скользко! Больше 7 тыс. белорусов получили "морозные" травмы
Около 7400 гололедных и холодовых травм зарегистрировано в Беларуси с ноября 2024 года. Больше всего пострадали жители Витебской области, там зафиксировано более 2 тыс. таких случаев.
Потенциально травмоопасные места в период гололеда - ступеньки подъездов, подземных переходов, в том числе метро, остановки общественного транспорта, горки, в том числе детские.
Ведомство призывает всех граждан, если травмы избежать не удалось, обратиться в ближайший травмпункт.
Виктор Сташевский, заведующий приемным отделением травматологии 6-й клинической больницы Минска:
"Первое действие - это самопомощь. Это если возможно оказать. Использовать подручные средства, прежде всего это шарф может быть или там какой-то бинт, если в сумочке есть, все, чтобы положить себе, если это верхняя конечность, косыночную повязку. Если это нижняя конечность, то, естественно, никаких подручных средств нет. Самостоятельно ездить по поликлиникам и больницам не надо. Лучше вызвать скорую помощь. Они знают, куда надо подъехать и обращаться. Травматологическая помощь у нас оказывается в городе Минске, в поликлиниках города Минска. Есть два травмопункта на базе 19-й, 2-й поликлиник, а также приемное отделение 6-й городской клинической больницы, больница скорой медицинской помощи и РНПЦ травматологии и ортопедии".
Также медики советуют разумно подходить к выбору обуви. Желательно отказаться от каблуков, носить подходящие сапоги или ботинки. Пожилым людям советуют уменьшить количество прогулок.