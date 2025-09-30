Поляков: В Беларуси применяют 3D-технологии при хирургических вмешательствах

Система здравоохранения непрерывно развивается во всем мире, и в Беларуси это не стало исключением, ведь страна явно не уступает по технологиям. Какой основной приоритет в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, рассказал в "Актуальном интервью" директор этого центра Сергей Поляков.

"Мы стараемся применять 3D-технологии, искусственный интеллект, чтобы планировать хирургические вмешательства с максимальной пользой для пациента и минимальной травмой для его организма, если говорить об открытой хирургии", - заявил он.

А вообще, по словам директора РНПЦ, в онкологии, как и во всей хирургии, значительно вырос спрос на малоинвазивные вмешательства, ведь уже доказана их эффективность. Это минимальное повреждение для тела человека, но при этом наблюдается максимальный эффект, который онкологи ставят при выполнении радикальной операции. "Безусловно, еще используем клеточные технологии, возможности молекулярной и генетической лаборатории. Белорусская биологическая наука очень активно развивается, и у нас есть очень хорошие достижения в плане клеточных технологий, лекарственной терапии для онкологических пациентов", - рассказал Сергей Поляков.