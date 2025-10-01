В Беларуси гриппа пока нет, подъем заболеваемости ожидается в конце января

Осенью наблюдается сезонный рост простудных заболеваний. В зоне риска пожилые, дети и люди с ослабленным иммунитетом. Однако гриппа в Беларуси пока нет. Подъем заболеваемости ожидается в конце января. С начала сентября в стране увеличилось количество людей с ОРВИ.

Ситуация закономерная, она отмечается из года в год и связана с формированием новых коллективов в детсадах, школах, вузах и колледжах, а также с возвращением белорусов из отпусков за границей.