В Беларуси гриппа пока нет, подъем заболеваемости ожидается в конце января
Автор:Редакция news.by
Осенью наблюдается сезонный рост простудных заболеваний. В зоне риска пожилые, дети и люди с ослабленным иммунитетом. Однако гриппа в Беларуси пока нет. Подъем заболеваемости ожидается в конце января. С начала сентября в стране увеличилось количество людей с ОРВИ.
Ситуация закономерная, она отмечается из года в год и связана с формированием новых коллективов в детсадах, школах, вузах и колледжах, а также с возвращением белорусов из отпусков за границей.
В этом эпидсезоне планируют использовать три вакцины против гриппа. Все они содержат актуальный штаммовый состав. Октябрь и ноябрь - самый оптимальный период для того, чтобы сделать прививку.