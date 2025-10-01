В Беларуси началась вакцинация от вируса папилломы человека

В Беларусь поступила вакцина от вируса папилломы человека, отдельные штаммы которого, как известно, вызывают онкологию. Привиться уже можно китайской вакциной "Цеколин" в поликлиниках и школах.

Поражает вирус женщин в самом разном возрасте. И в зоне риска дамы 45-60 лет. Вакцинация с 2025 года введена в национальный календарь прививок. Ее рекомендуют девочкам в возрасте 11 лет.

Ежегодно в Беларуси регистрируется более 800 случаев заболеваний раком шейки матки. В странах, где вакцинация внедрена, наблюдается значительное снижение.

Алла Дашкевич, заместитель главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

"Желающие, т.е. родители девочек 11 лет, могут обращаться в организацию здравоохранения за проведением профилактических прививок. Иные контингенты: девочки и взрослые женщины, которые хотят привиться против ВПЧ-инфекции, могут это сделать на возмездной основе. Другие будут препараты в организациях здравоохранения. Но если мы говорим, к примеру, о вакцине "Цеколин", в соответствии с инструкцией она может применяться у лиц в возрасте с 9 до 45 лет".

"Что касается вакцин от вируса папилломы человека, то все побочные явления ее точно такие же, как и после всех стандартных вакцин, которые существуют в мире уже много лет. Это первое. Второе, противопоказания к вакцинации такие же общие, как и к любой другой вакцине. Каких-то специфических проявлений, осложнений или побочных действий этой вакцины нет. Это доказано уже путем множества исследований как на уровне самой ВОЗ, так и каждая страна сама проводила исследования по безопасности именно этой вакцины. Поэтому нет никаких доказательств того, что эта вакцина может привести к каким-то необратимым последствиям, осложнениям серьезным", - рассказал Сергей Мавричев, замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова.