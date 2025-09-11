3.64 BYN
3.08 BYN
3.61 BYN
В Копище открылась новая поликлиника
В деревне Копище Минского района открылась поликлиника. Это учреждение из двух зданий - семи- и четырехэтажного, где обслуживают взрослых и детей. Комплекс рассчитан на 1330 посещений в день. Новостройка одна из крупнейших поликлиник Беларуси.
Как рассказали на торжественной церемонии открытия, Минский район активно развивается, в том числе и за счет демографического роста. В новой поликлинике - новейшее медицинское оборудование. Есть большая лаборатория. Кроме того, здесь смогут проходить занятия у психологов, неврологов и других специалистов дети с особенностями развития со всего Минского района.
Отметим также, в ближайших планах системы здравоохранения Минского района - открытие амбулатории в агрогородке Юзуфово, а в следующем году на очереди большая поликлиника в Заславле.