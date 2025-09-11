В Копище открылась новая поликлиника

В деревне Копище Минского района открылась поликлиника. Это учреждение из двух зданий - семи- и четырехэтажного, где обслуживают взрослых и детей. Комплекс рассчитан на 1330 посещений в день. Новостройка одна из крупнейших поликлиник Беларуси.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7f44aee-e80f-4d7f-b55e-4d3ceb367e3b/conversions/2da1b56e-fd36-4cf1-bfed-7fc5b9ab9540-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7f44aee-e80f-4d7f-b55e-4d3ceb367e3b/conversions/2da1b56e-fd36-4cf1-bfed-7fc5b9ab9540-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7f44aee-e80f-4d7f-b55e-4d3ceb367e3b/conversions/2da1b56e-fd36-4cf1-bfed-7fc5b9ab9540-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7f44aee-e80f-4d7f-b55e-4d3ceb367e3b/conversions/2da1b56e-fd36-4cf1-bfed-7fc5b9ab9540-xl-___webp_1920.webp 1920w

Как рассказали на торжественной церемонии открытия, Минский район активно развивается, в том числе и за счет демографического роста. В новой поликлинике - новейшее медицинское оборудование. Есть большая лаборатория. Кроме того, здесь смогут проходить занятия у психологов, неврологов и других специалистов дети с особенностями развития со всего Минского района.