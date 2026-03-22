Аб укараненні ШІ ў вытворчасць і бізнес-працэсы будуць гаварыць на міжнародным форуме ў Віцебску
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Укараненне штучнага інтэлекту ў вытворчасць і бізнес-працэсы - асноватворная тэма міжнароднага форуму, які ўжо 24 сакавіка прыме Віцебск. Акцэнт на экспартна арыентаваныя прадпрыемствы. Удзельнікамі стануць больш за 150 прадстаўнікоў рэальнага сектара эканомікі нашай краіны, а таксама спецыялісты ў галіне штучнага інтэлекту з Расіі.
Форум арыентаваны на АПК, дрэваапрацоўку, машынабудаванне, лёгкую прамысловасць. Увагу нададуць і трансфармацыі ключавых бізнес-працэсаў з дапамогай штучнага інтэлекту.