Беларусь і Індыя пазначылі ключавыя пункты росту ў сферы біржавога гандлю
У Мінску адбыліся міжнародныя перамовы Беларусі і Індыі, дзе пазначылі ключавыя пункты ў біржавой сферы. Акрэслены асноўныя кірункі супрацоўніцтва, у тым ліку абмен высокакваліфікаванымі спецыялістамі дзвюх краін.
Асноўныя кірункі развіцця - пастаўкі прадукцыі сельскай гаспадаркі, а таксама дрэваапрацоўчай і хімічнай прамысловасцяў. Акцэнт на экспарце і імпарце, забеспячэнні стабільных патокаў тавараў з Беларусі ў Індыю і зваротна.
Па выніках візіту таксама перавыбраны прадстаўнік Беларускай гандлёва-прамысловай палаты ў Індыі. Ім застаецца Раджыў Подар.
У склад універсальнай таварнай біржы індыйскай бізнес-місіі ўвайшлі прадстаўнікі вытворчых прадпрыемстваў і гандлёвых кампаній. У праграме візіту ў Беларусь наведванне прамысловых аб'ектаў. 18 лютага дэлегацыю з Індыі чакаюць у Мінскам тэхнапарку, Агенцтве інвестыцый, а таксама індустрыяльным парку.
Фота БЕЛТА