Беларусь і Індыя пазначылі ключавыя пункты росту ў сферы біржавога гандлю

У Мінску адбыліся міжнародныя перамовы Беларусі і Індыі, дзе пазначылі ключавыя пункты ў біржавой сферы. Акрэслены асноўныя кірункі супрацоўніцтва, у тым ліку абмен высокакваліфікаванымі спецыялістамі дзвюх краін.

У склад універсальнай таварнай біржы індыйскай бізнес-місіі ўвайшлі прадстаўнікі вытворчых прадпрыемстваў і гандлёвых кампаній. У праграме візіту ў Беларусь наведванне прамысловых аб'ектаў. 18 лютага дэлегацыю з Індыі чакаюць у Мінскам тэхнапарку, Агенцтве інвестыцый, а таксама індустрыяльным парку.