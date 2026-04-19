Доўгатэрміновая кааперацыя і ШІ - "ІНАПРАМ. Цэнтральная Азія" праходзіць у Ташкенце
Аўтар:Святлана Лук'янюк
Доўгатэрміновая кааперацыя і штучны інтэлект. Беларусь гатовая замацоўвацца з новымі праектамі на рынку Цэнтральнай Азіі.
Пра гэта ідзе размова гэтымі днямі на міжнароднай выставе "ІНАПРАМ" у Ташкенце. Гэта ключавая пляцоўка для наладжвання прамысловага супрацоўніцтва. 16 рэгіёнаў Расіі і 30 краін свету.
Сучасныя тэхналогіі для розных галін прамысловасці, уключаючы рашэнні для паляпшэння гарадскога асяроддзя і транспартнай інфраструктуры, а таксама складанае вытворчае абсталяванне.
Робаты прыходзяць у розныя сферы
Ужо сёння важна думаць, якой будзе прамысловасць заўтра. Цэнтральная Азія - рэгіён, які штогод дадае ў развіцці. Істотную долю ў гэтай вялікай скарбонцы займае рэальны і IT-сектар. Не хапае рабочых рук, на змену прыходзяць робаты (гл. відэа).