Доўгатэрміновая кааперацыя і ШІ - "ІНАПРАМ. Цэнтральная Азія" праходзіць у Ташкенце

Доўгатэрміновая кааперацыя і штучны інтэлект. Беларусь гатовая замацоўвацца з новымі праектамі на рынку Цэнтральнай Азіі.

Пра гэта ідзе размова гэтымі днямі на міжнароднай выставе "ІНАПРАМ" у Ташкенце. Гэта ключавая пляцоўка для наладжвання прамысловага супрацоўніцтва. 16 рэгіёнаў Расіі і 30 краін свету.

Сучасныя тэхналогіі для розных галін прамысловасці, уключаючы рашэнні для паляпшэння гарадскога асяроддзя і транспартнай інфраструктуры, а таксама складанае вытворчае абсталяванне.

Робаты прыходзяць у розныя сферы

Ужо сёння важна думаць, якой будзе прамысловасць заўтра. Цэнтральная Азія - рэгіён, які штогод дадае ў развіцці. Істотную долю ў гэтай вялікай скарбонцы займае рэальны і IT-сектар. Не хапае рабочых рук, на змену прыходзяць робаты (гл. відэа).

