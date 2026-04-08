Галоўчанка: Беларусь надае значную ўвагу развіццю двухбаковых адносін з Аманам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь надае значную ўвагу развіццю двухбаковых адносін з Аманам, у якім бачыць аднаго з найважнейшых стратэгічных партнёраў у рэгіёне. Пра гэта заявіў старшыня праўлення Нацбанка Беларусі Раман Галоўчанка падчас зносін з дырэктарам па інвестыцыях Аманскага інвестыцыйнага агенцтва.
Дамоўленасці на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў дзвюх краін дазваляюць значна актывізаваць узаемадзеянне і рухацца наперад па тых кірунках, якія маюць узаемны інтарэс. Толькі на мінулым тыдні ў Маскаце прайшло першае пасяджэнне беларуска-аманскага сумеснага камітэта па супрацоўніцтве і інвестыцыях, а ўжо 9 красавіка ў Мінску абмяркоўваюць пытанні двухбаковага ўзаемадзеяння і канкрэтныя ініцыятывы (гл. відэа).