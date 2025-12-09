Глядзець анлайнПраграма ТБ
Галоўны калядны кірмаш разгорнецца ля Палаца спорту 20 снежня

Галоўны калядны кірмаш Мінска разгорнецца на пляцоўцы ля Палаца спорту 20 снежня.

Гандлёвыя рады напоўняць тэматычныя тавары ад беларускіх прадпрыемстваў, фермераў і рамеснікаў. Побач будуць прэзентаваны стравы розных краін свету. Запланавана і традыцыйнае меню: шашлыкі, дранікі, бліны, глінтвейн, ягадны морс. Шумець кірмаш будзе штодня да 11 студзеня.

Дарэчы, выбраць падарункі да свят прапануюць і на іншых лакацыях - кірмашы арганізуюць ва ўсіх раёнах сталіцы.

Кошт на жывыя елкі залежаць ад вышыні дрэва - цэнавы дыяпазон ад 7 да 40 рублёў. Прапануюць пакупнікам хвоі ў кадках, калядныя вянкі і букеты. Кірмашы з навагоднім асартыментам будуць працаваць таксама і ва ўсіх гандлёвых цэнтрах сталіцы.

ЭканомікаГрамадстваГандаль