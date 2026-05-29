Краіна вялікай хіміі: нафтахімічная прамысловасць - гонар Беларусі і аснова экспарту

У апошнюю нядзелю мая ў Беларусі адзначаецца Дзень хіміка - прафесійнае свята тых, хто ўносіць уклад у развіццё хімічнай і нафтахімічнай прамысловасці.

Хімічная і нафтахімічная прамысловасць адна з самых складаных, але пры гэтым эканамічна значных галін эканомікі краіны. Яе прадукцыя разнастайная, унікальная і высокатэхналагічная, але галоўны складальнік - людзі. Менавіта таму асаблівую ўвагу сёння надаюць падрыхтоўцы маладых спецыялістаў і навукоўцаў. Профільныя ВНУ, навуковыя лабараторыі, даследчыя цэнтры і прадпрыемствы працуюць у звязцы. Студэнты атрымліваюць практычныя навыкі, а лепшыя ідэі знаходзяць прымяненне ў рэальным сектары.

Аляксей Бакавец, намеснік дэкана хімічнага факультэта БДУ: "У залежнасці ад выбранай спецыяльнасці студэнты атрымліваюць розныя кваліфікацыі і кампетэнцыі. У далейшым яны працягваюць сваю дзейнасць у навуковай сферы або размяркоўваюцца на нейкія прадпрыемствы, у лабараторыі. Мы на хімічным факультэце ў першую чаргу лічым, што наша мэта - даць фундаментальную хімічную адукацыю для нашых студэнтаў".