3.87 BYN
2.76 BYN
3.20 BYN
Краіна вялікай хіміі: нафтахімічная прамысловасць - гонар Беларусі і аснова экспарту
У апошнюю нядзелю мая ў Беларусі адзначаецца Дзень хіміка - прафесійнае свята тых, хто ўносіць уклад у развіццё хімічнай і нафтахімічнай прамысловасці.
Беларусь называюць краінай вялікай хіміі. Значная частка нафтахімічнай прадукцыі ідзе на экспарт.
Хімічная і нафтахімічная прамысловасць адна з самых складаных, але пры гэтым эканамічна значных галін эканомікі краіны. Яе прадукцыя разнастайная, унікальная і высокатэхналагічная, але галоўны складальнік - людзі. Менавіта таму асаблівую ўвагу сёння надаюць падрыхтоўцы маладых спецыялістаў і навукоўцаў. Профільныя ВНУ, навуковыя лабараторыі, даследчыя цэнтры і прадпрыемствы працуюць у звязцы. Студэнты атрымліваюць практычныя навыкі, а лепшыя ідэі знаходзяць прымяненне ў рэальным сектары.
Аляксей Бакавец, намеснік дэкана хімічнага факультэта БДУ: "У залежнасці ад выбранай спецыяльнасці студэнты атрымліваюць розныя кваліфікацыі і кампетэнцыі. У далейшым яны працягваюць сваю дзейнасць у навуковай сферы або размяркоўваюцца на нейкія прадпрыемствы, у лабараторыі. Мы на хімічным факультэце ў першую чаргу лічым, што наша мэта - даць фундаментальную хімічную адукацыю для нашых студэнтаў".
Дынамічна развіваецца і фармацэўтычная прамысловасць Беларусі. Прадпрыемствы фармацэўтыкі ў Мінску, Барысаве, Віцебску і іншых гарадах вырабляюць каля 400 найменняў лекавых сродкаў і медпрэпаратаў. У цэлым каля 70 % прадукцыі хімічнай прамысловасці ідзе на экспарт.
Беларусь - найбуйнейшы ў свеце вытворца калійных угнаенняў, хімічных валокнаў, пластмас, шын, лакафарбавых матэрыялаў, бытавой і парфумерна-касметычнай прадукцыі. Адно з ключавых прадпрыемстваў - "Магілёўхімвалакно". Гэта вядучы вытворца хімічнай прадукцыі.
"Прадпрыемства - гэта брэнд, які ведаюць не толькі ў нашай краіне, але і далёка за яе межамі. Прадпрыемства неаднаразова станавілася лаўрэатам розных конкурсаў", - расказаў галоўны інжынер - першы намеснік гендырэктара ААТ "Магілёўхімвалакно" Канстанцін Сіроцін.
На долю хімічнай прамысловасці прыходзіцца 19 % аб'ёму апрацоўчай прамысловасці. У рэгіянальным разрэзе лідарства ў Мінскай і Гродзенскай абласцей. Хімічная і нафтахімічная прамысловасць не проста адказвае на выклікі часу, а фарміруе зачын на будучыню.