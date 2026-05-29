Якія змяненні чакаюць беларусаў з 1 чэрвеня
Лета для беларусаў пачнецца са змяненняў, што закрануць і камунальныя тарыфы, і банкаўскія правілы. Размова пойдзе не пра рэзкія перамены, але пра некалькі адчувальных карэкціроўках.
З 1 чэрвеня стаўка рэфінансавання зніжаецца з 9,75 % да 9,25 %. Апошні раз яна змяншалася амаль 11 месяцаў таму. У Нацбанку растлумачылі рашэнне запаволеннем інфляцыі і стабільнай сітуацыяй у эканоміцы.
Акрамя таго Нацыянальны банк уводзіць у абарачэнне абноўленую банкноту наміналам 200 рублёў. Купюра атрымала шэраг адрозненняў ад старой, палепшаны элементы абароны ад падробак. Актуальны год выпуску банкноты - 2026-ты.
У Беларусбанку ўводзяцца прыкметныя змяненні па банкаўскіх картках. Зараз аднаму кліенту выдадуць не больш чым адну карту кожнага тыпу. Гэта датычыцца і звычайных карт, і віртуальных, і карт растэрміноўкі. Таксама ўводзіцца абмежаванне на перавыпуск: паўторна аформіць тую ж карту можна не раней чым за 3 месяцы да заканчэння тэрміну яе дзеяння. Выключэнне зроблена толькі для выпадкаў згубы карты.
З пачаткам лета ў Мінску традыцыйна стартуюць планавыя адключэнні гарачага водазабеспячэння. Гэта звязана з падрыхтоўкай цеплавых сетак да наступнага абагравальнага сезона. Камунальшчыкі заўсёды імкнуцца скараціць тэрміны рамонту. Калі ў вашым раёне не ўзнікне ніякіх нечаканасцяў, што запатрабуюць незапланаваных аднаўленчых работ, без гарачай вады дом прабудзе не больш чым 13 сутак.
Таксама стартуе другі этап перагляду тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі. У першую чаргу змяненні закрануць ацяпленне і гарачае водазабеспячэнне. Тарыф на цеплавую энергію складзе крыху больш як 29 рублёў за 1 гігакалорыю. У пераліку на сярэднюю кватэру плацёж павялічыцца на 3,12 беларускага рубля, 2,6 з якіх прыйдзецца на ацяпленне, а 53 капейкі - на гарачае водазабеспячэнне.
Лета для школьнікаў традыцыйна пачынаецца з канікул. А для выпускнікоў 11-х класаў гэты перыяд звязаны не толькі з адпачынкам, але і з уступнай кампаніяй. Цэнтралізаваны экзамент і цэнтралізаванае тэсціраванне ўжо адбыліся, але ёсць і рэзервовыя дні - 20 і 22 чэрвеня. Таксама ЦТ пройдзе 2 і 5 чэрвеня. Для тых, хто не змог здаць выпрабаванні ў асноўныя тэрміны па ўважлівай прычыне, прадугледжаны рэзервовыя дні - 18, 20, 22 чэрвеня. Пасля экзаменацыйнай часткі традыцыйна праводзяцца выпускныя вечары. Яны пройдуць у пятніцу, 12 чэрвеня, прычым у новым фармаце.