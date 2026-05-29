3.87 BYN
2.76 BYN
3.20 BYN
Сёмуху адзначаюць праваслаўныя і католікі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сёмуху адзначаюць праваслаўныя і католікіnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd30d6bb-22b5-4d82-9c5e-92de9dd13ba9/conversions/e6de0202-4fbd-4603-99f6-d8cacf96af56-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd30d6bb-22b5-4d82-9c5e-92de9dd13ba9/conversions/e6de0202-4fbd-4603-99f6-d8cacf96af56-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd30d6bb-22b5-4d82-9c5e-92de9dd13ba9/conversions/e6de0202-4fbd-4603-99f6-d8cacf96af56-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd30d6bb-22b5-4d82-9c5e-92de9dd13ba9/conversions/e6de0202-4fbd-4603-99f6-d8cacf96af56-xl-___webp_1920.webp 1920w
31 мая ў праваслаўных адзін з дванаццаці галоўных святаў гадавога календара - Сёмуха. Дата звязана з Вялікаднём і адзначаецца на пяцідзясяты дзень пасля Уваскрэсення Хрыстовага. У аснове свята царкоўнае вучэнне аб трох іпастасях Бога - Бацьку, Сыне і Святым Духу. У гонар гэтага напярэдадні ў храмах прайшла Усяночная, а сёння праваслаўныя ўдзельнічаюць ва ўрачыстай літургіі.
31 мая Сёмуху адзначаюць і католікі. У касцёлах успамінаюць Святое Пісанне, набажэнствы прысвечаны Траічнасці Бога.
У народнай традыцыі Сёмуху называюць Зялёнымі калядамі - у гэты дзень прынята ўпрыгожваць храмы, дамы і двары зелянінай, галінкамі дрэў і кветкамі як сімвалам абнаўлення і росквіту.