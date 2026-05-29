Сёмуху адзначаюць праваслаўныя і католікі

31 мая ў праваслаўных адзін з дванаццаці галоўных святаў гадавога календара - Сёмуха. Дата звязана з Вялікаднём і адзначаецца на пяцідзясяты дзень пасля Уваскрэсення Хрыстовага. У аснове свята царкоўнае вучэнне аб трох іпастасях Бога - Бацьку, Сыне і Святым Духу. У гонар гэтага напярэдадні ў храмах прайшла Усяночная, а сёння праваслаўныя ўдзельнічаюць ва ўрачыстай літургіі.