Вашынгтон плануе неадкладны вывад амерыканскіх войскаў з Еўропы

Вашынгтон актыўна згортвае ваенную прысутнасць у Еўропе. Пры гэтым, як адзначаюць у СМІ, ЗША маюць намер зрабіць гэта неадкладна. Плануецца паскораны вывад войскаў з еўрапейскай тэрыторыі.

Паводле звестак журналістаў са спасылкай на Пентагон, Белы дом мае намер перадаць еўрапейскім саюзнікам па НАТА значна большую адказнасць за абарону ўласнага кантынента. Канкрэтныя планы па будучым скарачэнні амерыканскага кантынгенту будуць афіцыйна паведамлены на адной з найбліжэйшых сустрэч альянсу ў Бруселі.

Раней Пентагон ужо анансаваў вывад 5 тыс. вайскоўцаў з Германіі на працягу найбліжэйшага года.

