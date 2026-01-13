3.71 BYN
Мінск і Мінская вобласць стануць галоўнымі пляцоўкамі ХIII Форуму рэгіёнаў 25-26 чэрвеня
Аўтар:Рэдакцыя news.by
25-26 чэрвеня адбудзецца ХIII Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Асноўнай пляцоўкай правядзення стануць Мінск і Мінская вобласць.
14 студзеня ў Савеце Рэспублікі далі старт падрыхтоўцы: адбылося першае пасяджэнне аргкамітэта. Летась краіны падпісалі кантракты на 900 млн беларускіх рублёў. Скіраваны ўмацоўваць рэгіянальнае эканамічнае ўзаемадзеянне. Высокі патэнцыял такога супрацоўніцтва пацвярджаюць і частыя сустрэчы нашага Прэзідэнта з прадстаўнікамі расійскіх рэгіёнаў.
Глыбокая кааперацыя Беларусі і Расіі адзначана асаблівымі адносінамі лідараў дзвюх краін, прыкладамі ў прамысловасці, ваеннай сферы і транспарце. Гэта пацвярджаюць і рэкордныя паказчыкі: за мінулы год тавараабарот - каля 60 млрд долараў.