На выставе "ІНАПРАМ. Цэнтральная Азія" прадэманстравана экспазіцыя "Зроблена ў Беларусі"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
"ІНАПРАМ. Цэнтральная Азія" спрыяе пераходу ад тэорыі да практыкі і дазваляе развіваць глыбокую прамысловую кааперацыю і запуск высокатэхналагічных праектаў. А гэта наглядны прыклад таго, як эфектыўна працуюць механізмы інтэграцыі Саюзнай дзяржавы, ЕАЭС, краін СНД. Пра гэта гаварыў віцэ-прэм'ер Беларусі Віктар Каранкевіч на пленарным пасяджэнні "ІНАПРАМ".
На беларускай нацыянальнай экспазіцыі прадэманстраваны вядучыя прадпрыемствы прамысловасці, якія ўжо працуюць на рынку Узбекістана і ўсёй Цэнтральнай Азіі, а таксама тыя, хто спрабуе зайсці і прапанаваць свой новы тавар (гл. відэа).