Падпісанне важных стратэгічных дакументаў: Беларусь і Чукотка пераходзяць да канкрэтных дзеянняў
Беларусь і Чукотка, акрэсліўшы перспектывы, пераходзяць да канкрэтных дзеянняў. У развіцці сустрэчы ў Прэзідэнта 31 сакавіка на першым пасяджэнні рабочай групы падпісана дарожная карта супрацоўніцтва. Як стала вядома, рэгіён плануе закупіць нашай тэхнікі на 3 млрд расійскіх рублёў да 2030 года.
Падпісанне важных стратэгічных дакументаў паміж Беларуссю і Чукоткай пачалося ўжо 30 сакавіка. Ва ўрадзе адобрылі пагадненне аб гандлёва-эканамічным, навукова-тэхнічным, сацыяльна-культурным супрацоўніцтве. Гэты рэгіён для нас, як у прынцыпе і мы для яго, новы і нязведаны, пра гэта Прэзідэнт гаварыў на сустрэчы з губернатарам Уладзіславам Кузняцовым.
Вось летась Чукоцкая аўтаномная акруга ў Беларусі экспартавала ў асноўным электрычныя ізалятары, лесаматэрыялы, а мы пастаўлялі туды лекі і вакцыны. Гэта адназначна мала, таму адна з першачарговых задач, пастаўленых на вышэйшым узроўні, павялічваць тавараабарот. А яшчэ развіваць сумесную працу ВПК, аховы здароўя і прамысловасці. 31 сакавіка на гэтым зрабілі акцэнт на пасяджэнні першай рабочай групы. Значыць, падмурак доўгатэрміновых адносін ужо пачынае закладвацца.
Амаль 7 тыс. кіламетраў адлегласць паміж Беларуссю і Чукоткай, але адлегласць, як мы ўжо даўно зразумелі, гэта не прычына адкладваць у доўгую скрыню абмеркаванне пытанняў узаемавыгаднага партнёрства. Мы можам быць карысныя гэтаму рэгіёну сваёй якаснай тэхнікай, прадуктамі харчавання. У сваю чаргу Чукотка, багатая на жывёльны свет, багатая сваёй неверагоднай прыродай, можа быць цікавая для беларускага турыста. Галоўнае, інтарэс ёсць, засталося падмацаваць яго канкрэтнымі справамі.