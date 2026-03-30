Падпісанне важных стратэгічных дакументаў: Беларусь і Чукотка пераходзяць да канкрэтных дзеянняў

Падпісанне важных стратэгічных дакументаў паміж Беларуссю і Чукоткай пачалося ўжо 30 сакавіка. Ва ўрадзе адобрылі пагадненне аб гандлёва-эканамічным, навукова-тэхнічным, сацыяльна-культурным супрацоўніцтве. Гэты рэгіён для нас, як у прынцыпе і мы для яго, новы і нязведаны, пра гэта Прэзідэнт гаварыў на сустрэчы з губернатарам Уладзіславам Кузняцовым.

