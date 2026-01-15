Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Беларусі ствараецца крыптабанк

У Беларусі ствараецца крыптабанк. Указ аб яго працы сёння падпісаў Прэзідэнт. Дакумент накіраваны на ўмацаванне іміджу нашай краіны як флагмана ў сферы фінансавых IT-тэхналогій, таксама ён закліканы надаць дадатковы імпульс прытоку прамых замежных інвестыцый у Беларусь.

Для допуску на рынак крыптабанк павінен мець статус рэзідэнта ПВТ і быць уключаны ў рэестр Нацбанка, а таксама абавязаны выконваць патрабаванні нашага заканадаўства, забяспечваць захаванасць актываў і празрыстасць разлікаў (больш падрабязна – глядзіце відэа).

