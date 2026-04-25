У Мінску ў 2026 годзе закупяць 179 адзінак транспарту

Для Мінска ў айчынных вытворцаў у 2026 годзе закупяць 35 аўтобусаў, 129 тралейбусаў з аўтаномным ходам. Падземку папоўняць 15 сучасных вагонаў метро.

Вялікую ўвагу пры абнаўленні рухомага складу сталіцы нададуць развіццю электратранспарту, яго доля з улікам метро складае ўжо амаль 60 %.

Новыя машыны будуць курсіраваць па самых папулярных і загружаных гарадскіх маршрутах, каб аптымізаваць трафік.

