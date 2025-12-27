3.71 BYN
З 2026 года ў Беларусі павялічацца штрафы для аўтамабілістаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
З новага года ў Беларусі на 3 рублі вырасце базавая велічыня - да 45 рублёў. У сувязі з гэтым павялічацца штрафы для аўтамабілістаў.
Зараз за перавышэнне хуткасці ад 10 да 20 км/г вадзіцелі плацяць да адной базавай велічыні, а з 1 студзеня штраф вырасце з 42 да 45 рублёў.
Таксама ў Беларусі пачала працаваць сістэма аўтаматычнай фіксацыі парушэнняў на скрыжаваннях. Зараз за праезд на чырвоны або з невыкананнем правіл руху па палосах парушальніка будуць штрафаваць аўтаматычна.