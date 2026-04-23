Гаспадар адказны за ўсё: у Беларусі любоў да гадаванцаў падмацавана строгай літарай закона

Любоў да гадаванцаў з гэтага часу падмацавана ў Беларусі строгай літарай закона. У абноўленым Адміністрацыйным кодэксе сталі больш жорсткімі меры за безадказнасць. Калі гаспадар вырашыць выкінуць гадаванца на вуліцу, яму пагражае штраф ад 10 да 30 базавых велічынь, пры жорсткім абыходжанні - да 15 базавых. Асобны артыкул рэгулюе і правілы ўтрымання. Іх парушэнне можа абысціся ўладальніку ў суму да 675 рублёў. Правілы стануць абавязковымі да выканання ўжо праз два месяцы.

У Беларусі дзейнічае закон "Аб адказным абыходжанні з жывёламі", згодна з якім гаспадар адказвае за ўсё, што робіць яго гадаванец. Першым крокам да свядомага набыцця жывёліны застаецца абавязковая рэгістрацыя як сабак, так і катоў.

З 1 ліпеня падатак на ўтрыманне сабак будзе аўтаматычна адлюстроўвацца ў жыроўках. І хаця гэтая тэма выклікала бурныя дыскусіі, дадзеная норма ў беларускай прававой сістэме дзейнічае ўжо не першы год.