Гаспадар адказны за ўсё: у Беларусі любоў да гадаванцаў падмацавана строгай літарай закона
Любоў да гадаванцаў з гэтага часу падмацавана ў Беларусі строгай літарай закона. У абноўленым Адміністрацыйным кодэксе сталі больш жорсткімі меры за безадказнасць. Калі гаспадар вырашыць выкінуць гадаванца на вуліцу, яму пагражае штраф ад 10 да 30 базавых велічынь, пры жорсткім абыходжанні - да 15 базавых. Асобны артыкул рэгулюе і правілы ўтрымання. Іх парушэнне можа абысціся ўладальніку ў суму да 675 рублёў. Правілы стануць абавязковымі да выканання ўжо праз два месяцы.
У Беларусі дзейнічае закон "Аб адказным абыходжанні з жывёламі", згодна з якім гаспадар адказвае за ўсё, што робіць яго гадаванец. Першым крокам да свядомага набыцця жывёліны застаецца абавязковая рэгістрацыя як сабак, так і катоў.
З 1 ліпеня падатак на ўтрыманне сабак будзе аўтаматычна адлюстроўвацца ў жыроўках. І хаця гэтая тэма выклікала бурныя дыскусіі, дадзеная норма ў беларускай прававой сістэме дзейнічае ўжо не першы год.
Згодна з апошнім перапісам хвастатых, толькі ў Мінску налічваецца больш за 21 тыс. сабак і каля 1,5 тыс. катоў. Але гэта толькі зарэгістраваныя, насамрэч іх значна больш. Працэдура рэгістрацыі карысная і для саміх уладальнікаў. Пасля афармлення выдаецца жэтон з нумарам, які дапаможа хутка знайсці жывёліну, калі яна згубіцца. Гаспадары абавязаны таксама інфармаваць мясцовую адміністрацыю не толькі аб з'яўленні гадаванца, але і ў выпадку яго продажу, згубы або гібелі.