3.76 BYN
2.82 BYN
3.29 BYN
Мемарыяльны знак ліквідатарам наступстваў аварыі на ЧАЭС адкрылі ў Оршы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Памятны знак ліквідатарам наступстваў аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі адкрылі ў Оршы.
Новы манумент - вынік грамадзянскай ініцыятывы жыхароў горада, якая атрымала падтрымку мясцовай улады. Гранітную кампазіцыю ўсталявалі ў гарадскім парку. На пастаменце фігура пажарніка, які закрывае сабой расколіну ў пліце.
Антаніна Селязнёва, удзельніца ліквідацыі наступстваў аварыі на ЧАЭС:
"Я знаходзілася ў Брагінскім раёне. Дапамагалі пацярпелым людзям, абследавалі іх. Прайшло 40 гадоў і вельмі добра, што пра гэта ўсе памятаюць, усе ведаюць. І адкрыццё гэтага помніка вельмі значна".
У Аршанскім раёне пражываюць больш за 200 удзельнікаў ліквідацыі наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС.