Цыклон сышоў, але арктычны ўдар наперадзе: Белгідрамет папярэджвае аб пагаршэнні надвор'я ў краіне
Аўтар:Паліна Бераснева
У Беларусі красавік ізноў перайшоў у рэжым рэзкіх кантрастаў: 23 красавіка жыхары большасці раёнаў сутыкнуліся з мокрым снегам, дажджом, а таксама пясчанымі бурамі.
Горш за ўсё сітуацыя склалася на паўночным усходзе краіны, дзе хуткасць ветру дасягала 20 м/с. Магілёўшчына стала рэкардсменам - парыў 29 м/с зафіксавалі спецыялісты.
У Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі. Чым яшчэ здзівіць красавік беларусаў, пакуль загадка, але тое, што ён зрабіў напярэдадні: выклікаў здзіўленне жыхароў, як вынік - сацсеткі запоўніся відэаролікамі (гл. відэа).