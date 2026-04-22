Беларускія святлодыёдныя свяцільні патрояць утрыманне антыаксідантаў у раслінах

У Беларусі распрацоўваюць святлодыёдныя свяцільнікі, якія дазволяць утрая павялічыць утрыманне антыаксідантаў у раслінах.

Праект рэалізуюць навукоўцы Нацыянальнай акадэміі навук сумесна з калегамі з Сібірскага федэральнага ўніверсітэта. У аснове распрацоўкі - cпецыяльны спектр выпраменьвання, які стымулюе назапашванне карысных рэчываў у каранях раслін. Чакаецца, што новыя свяцільнікі не толькі павысяць якасць ураджаю, але і забяспечаць значную эканомію.

"У свеце ўсё часцей выкарыстоўваецца прынцып стварэння прыродападобных тэхналогій. Пажадана, каб тое, што робіцца ў штучных умовах, было падобнае на тыя крыніцы святла, якія стагоддзямі і тысячагоддзямі асвятлялі Зямлю. Ёсць паняцці "світанак", "заход", ёсць стан, калі рухаюцца па небасхіле аблокі. Для раслін важна і мэтазгодна такія рэжымы асвятлення рэалізаваць на практыцы, таму ў гэтым напрамку мы працуем", - расказаў дырэктар Цэнтра святлодыёдных і оптаэлектронных тэхналогій НАН Беларусі Юрый Трафімаў.