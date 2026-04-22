3.75 BYN
2.81 BYN
3.30 BYN
Беларускі кантэнт пашырыць прысутнасць на медыяландшафце Казахстана
Беларускі кантэнт будзе прадстаўлены на медыяландшафце Казахстана. Пытанні пашырэння вяшчання ў Цэнтральнай Азіі і сумесныя праекты абмяркоўвае дэлегацыя Белтэлерадыёкампаніі ў Алматы і Астане.
На сустрэчы ў "Казахфільм" тэмамі для магчымых творчых ініцыятыў стала агульная гістарычная спадчына, удзел беларусаў у асваенні цаліны, сямейныя гісторыі выхадцаў Беларусі і Казахстана.
Асаблівую цікавасць выклікалі праекты беларускага медыяхолдынга на тэмы захавання гістарычнай памяці: "Без тэрміна даўнасці", "Генацыд. Без права на жыццё", "Вайна народная", а таксама праграмы пра сучасныя беларускія вытворчасці, нацыянальную кухню і турызм.
Адна з задач - маніторынг кабельных аператараў і вяшчальнікаў для пашырэння ахопу аўдыторыі ў Казахстане. А ўдзел беларускай дэлегацыі ў міжнароднай выставе "Турызм і падарожжы" дазволіць пашырыць магчымасці дыстрыбуцыі беларускага кантэнту ў сегменце буйных сетак гатэляў і гасцініц Сярэдняй Азіі.
Таксама запланавана прэзентацыя тэлеканалаў "Беларусь 24" і "Першы інфармацыйны" ў Пасольстве Беларусі ў Астане з удзелам вядомых грамадскіх дзеячаў, экспертнай супольнасці, бізнесу і медыясферы Казахстана.