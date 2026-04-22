3.75 BYN
2.81 BYN
3.30 BYN
24 красавіка праходзіць заключны дзень XV З'езду анколагаў і радыёлагаў краін СНД і Еўразіі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Найноўшыя дасягненні навукі і практыкі: 24 красавіка ў BELEXPO - заключны дзень XV З'езду анколагаў і радыёлагаў краін СНД і Еўразіі.
Гэта ўнікальная пляцоўка для прафесійнага абмену вопытам і абмеркавання сучасных кірункаў развіцця анкалагічнай дапамогі. У цэнтры ўвагі - ранняя дыягностыка і прафілактыка, генетычныя даследаванні, а таксама інфармацыйныя тэхналогіі і штучны інтэлект у клінічнай практыцы.
З'езд арганізаваны ў гібрыдным фармаце: далучыцца можна як асабіста, так і анлайн. Акрамя таго, падчас работы з'езду дакладчыкі і госці могуць наведаць спецыялізаваную выставу. На ёй прадстаўлены найбуйнейшыя айчынныя і сусветныя вытворцы лекавых прэпаратаў і медыцынскага абсталявання (гл. відэа).