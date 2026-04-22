Пыльныя буры накрылі Мінскую вобласць

Мінскую вобласць накрылі сапраўдныя пыльныя буры. Моцны вецер узняў пыл на палях і пагоршыў бачнасць на дарогах. Падобную карціну можна было назіраць у некалькіх раёнах рэгіёна, у тым ліку ў Пухавіцкім і Стаўбцоўскім.