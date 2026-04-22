Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Пыльныя буры накрылі Мінскую вобласць

Мінскую вобласць накрылі сапраўдныя пыльныя буры. Моцны вецер узняў пыл на палях і пагоршыў бачнасць на дарогах. Падобную карціну можна было назіраць у некалькіх раёнах рэгіёна, у тым ліку ў Пухавіцкім і Стаўбцоўскім.

Сіноптыкі папярэджвалі беларусаў аб моцным ветры 23 красавіка - яго парывы могуць дасягаць 20 метраў за секунду.

На 24 красавіка ў рэспубліцы аб'яўлена штармавое папярэджанне з-за замаразкаў. Уначы на большай частцы тэрыторыі краіны чакаецца ад 0 да мінус 3 градусаў.

Разделы:

ГрамадстваЭкалогія