У Беларусі аператараў сотавай сувязі пачнуць штрафаваць за дрэнную якасць паслуг

У Беларусі будуць штрафаваць за дрэнную якасць паслуг сотавай сувязі. Гэта прадугледжана Законам аб унясенні змяненняў у Кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях. За невыкананне ўстаноўленых заканадаўствам патрабаванняў да сотавай сувязі аператарам пагражае штраф да тысячы базавых велічынь, а гэта 45 тыс. беларускіх рублёў.

Плануецца, што да 2030 года патрабаванні да якасці сувязі вырастуць. Так, у Мінску і абласных цэнтрах хуткасць мабільнай перадачы даных павінна складаць не меней за 135 Мбіт/с, у раённых цэнтрах - 110, на астатняй тэрыторыі - 30 Мбіт/с.