3.76 BYN
2.80 BYN
3.28 BYN
Наступствы моцнага ветру ў Беларусі: 16 населеных пунктаў пацярпелі, траўміраваны двое
Ратавальнікі ліквідавалі наступствы моцнага ветру. Паводле аператыўных даных, з прычыны праходжання 23 красавіка моцнага ветру з парывамі да 29 м/с (максімальныя парывы зафіксаваныя на метэастанцыі Слаўгарад Магілёўскай вобласці) пацярпелі 16 населеных пунктаў: у Віцебскай (2), Гомельскай (2), Мінскай (1) і Магілёўскай (11) абласцях.
Пашкоджаны дахі 4 жылых дамоў, 4 аб'ектаў сацкультбыту, 1 вытворчага і 7 сельскагаспадарчых будынкаў.
Зафіксаваны 49 выпадкаў падзення дрэў: у Брэсцкай (1), Віцебскай (2), Гомельскай (1), Мінскай (2), Магілёўскай (41) абласцях і ў г. Мінску (2). Дрэвамі, што ўпалі, у Гомельскай і Магілёўскай абласцях, а таксама ў г. Мінску пашкоджаны 3 аўтамабілі.
Работнікамі МНС і іншых арганізацый праводзіліся працы па распілоўцы і ўборцы дрэў. Таксама ратавальнікі аказвалі дапамогу па здыманні пашкоджаных элементаў канструкцый будынкаў і агароджы небяспечных зон.
У выніку парываў ветру ад упалага дрэва і элемента даху траўміраваны 2 чалавекі (з іх 1 дзіця). У Чэрыкаве Магілёўскай вобласці па вул. Ракасоўскага ў выніку падзення ліста шыферу, сарванага з даху будынка інтэрната, траўміравана дзяўчынка 2013 года нараджэння.
У аграгарадку Доўск Рагачоўскага раёна Гомельскай вобласці па вул. Рагачоўскай у выніку падзення дрэва на легкавы аўтамабіль траўміраваны мужчына 1966 года нараджэння, які знаходзіўся каля аўтамабіля. Абодвум пацярпелым аказана медыцынская дапамога.
Таксама фіксавалася перыядычнае парушэнне электразабеспячэння населеных пунктаў, якое аператыўна ўхілялася аварыйнымі брыгадамі, і затрымка ў руху ў выніку падзення дрэва на чыгуначныя пуці аднаго дызель-цягніка ў Магілёўскай вобласці.
Падраздзяленні МНС працягваюць маніторынг аператыўнай сітуацыі.