Наступствы моцнага ветру ў Беларусі: 16 населеных пунктаў пацярпелі, траўміраваны двое

Ратавальнікі ліквідавалі наступствы моцнага ветру. Паводле аператыўных даных, з прычыны праходжання 23 красавіка моцнага ветру з парывамі да 29 м/с (максімальныя парывы зафіксаваныя на метэастанцыі Слаўгарад Магілёўскай вобласці) пацярпелі 16 населеных пунктаў: у Віцебскай (2), Гомельскай (2), Мінскай (1) і Магілёўскай (11) абласцях.

Зафіксаваны 49 выпадкаў падзення дрэў: у Брэсцкай (1), Віцебскай (2), Гомельскай (1), Мінскай (2), Магілёўскай (41) абласцях і ў г. Мінску (2). Дрэвамі, што ўпалі, у Гомельскай і Магілёўскай абласцях, а таксама ў г. Мінску пашкоджаны 3 аўтамабілі.

У выніку парываў ветру ад упалага дрэва і элемента даху траўміраваны 2 чалавекі (з іх 1 дзіця). У Чэрыкаве Магілёўскай вобласці па вул. Ракасоўскага ў выніку падзення ліста шыферу, сарванага з даху будынка інтэрната, траўміравана дзяўчынка 2013 года нараджэння.