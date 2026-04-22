Каталонія і Італія пацярпелі ад буйнога граду
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На іспанскую Каталонію абрынуўся моцны і неверагодна буйны град: гэты міжземнаморскі рэгіён, дзе стаяць тэмпературы пад 30 градусаў, раптам упрыгожыўся амаль зімовымі краявідамі.
Шчыльны пласт лёду, месцамі таўшчынёй да 5 см, накрыў зямлю ў Барселоне і яе наваколлях. Такія катаклізмы для рэгіёна цалкам нетыповыя ў гэтую пару года: сельскай гаспадарцы Каталоніі нанесены сур'ёзны ўрон.
Аналагічнае бедства абрынулася на італьянскія Ламбардыю і Таскану: град памерам з перапёлчына яйка зафіксаваны ў Мілане.