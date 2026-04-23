193 на 193: Расія і Украіна абмяняліся ваеннапалоннымі на беларуска-ўкраінскай мяжы

Час 12:40. Расійскі ваенны самалёт зніжаецца і вось-вось прызямліцца на беларускай тэрыторыі. На борце 193 украінскія вайскоўцы. Столькі ж чакаем і з іншага боку. Толькі ў красавіку гомельскі аэрапорт прыняў трэці такі рэйс. Аэрапорт - гэта першы адпраўны пункт ужо на беларускім боку. Лагістыка наладжана такім чынам, каб не страчваць ні хвіліны. І гэта той выпадак, калі звычайныя рэйсавыя аўтобусы могуць заязджаць на ўзлётную паласу.

Мікалай Мурашка, начальнік Гомельскага філіяла ДП "Белаэранавігацыя": "Мы гатовы ў любы момант выканаць любую задачу, у тым ліку і такую. А гэтая задача для нас з'яўляецца асабліва ганаровай, хвалюючай і адказнай, таму што мы разумеем, што на радзіму вернуцца людзі, якія аказаліся ў вельмі складанай жыццёвай сітуацыі. Яны вернуцца дамоў, яны вернуцца да сваёй сям'і".

У аўтобусах раскладзены пакеты з ежай, сабраныя раніцай. У іх бутэрброды, кава, чай, садавіна, салодкае, кансервы. Дарога да мяжы займае хвілін 30, за гэты час людзі могуць перакусіць.