Напярэдадні 40-годдзя аварыі на ЧАЭС міліцыянеры наведалі памятныя месцы ў Хойніках і Брагіне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Напярэдадні 40-й гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС міліцыянеры наведалі памятныя месцы. У ліквідацыі наступстваў удзельнічалі больш за 15 тыс. супрацоўнікаў органаў унутраных спраў, з іх звыш 2 тыс. ужо няма ў жывых.
Іван Кубракоў, міністр унутраных спраў Беларусі:
"На Чарнобыльскай АЭС прымалі ўдзел больш за 15 тыс. супрацоўнікаў органаў унутраных спраў і вайскоўцаў унутраных войскаў. На жаль, 2300 нашых ветэранаў ужо няма ў жывых. Сёння сюды прыехалі нашы ветэраны, якія пройдуць па тых вуліцах, дзе яны калісьці неслі службу".
У Хойніках міліцыянеры ўсклалі вянкі і кветкі да "Помніка Смутку", а ў Брагіне высадзілі 40 дрэў на Алеі Памяці ў гарадскім парку ў 40-ю гадавіну аварыі на ЧАЭС.