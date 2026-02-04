3.73 BYN
Ад забыцця да аднаўлення: руіны Манастыра бернардзінак чакаюць кансервацыі
Аўтар:Лідзія Заблоцкая
Руіны Манастыра бернардзінак, якія знаходзяцца на тэрыторыі Брэсцкай крэпасці, закансервуюць дзякуючы дзяржпраграме "Культурная прастора". Гэта намоленае з сярэдзіны XVIII стагоддзя месца не раз змяняла шыльды. Сёння ж гісторыкі і археолагі настойваюць: час ратаваць пакінутыя зводы і калідоры і ўскрываць культурны пласт вакол былога манастырскага комплексу.
Астаткі былой веры бернардзінак адкрываюцца толькі тым, хто праз паўднёвыя вароты праязджае да музея "Бярэсце" або Холмскіх варот Брэсцкай крэпасці. Непрыкметны фасад манастырскага комплексу сёння акружаны плотам і ўвагай мясцовага РАУС. Руіны - літаральна выжыўшая сведка старажытнага Брэста (гл. відэа).