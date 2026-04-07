Беларускаму тэатру імя Урсулы Радзівіл - 75 гадоў

"Падрыхтоўку да гэтага юбілею мы пачалі яшчэ ў верасні 2025 года. Дбайна прадумвалі канцэпцыю, выбіралі тыя ўрыўкі са спектакляў, якія, на наш погляд, больш за ўсё спадабаліся нашаму гледачу, - расказала актрыса тэатра імя Урсулы Радзівіл Людміла Вітко. - Тэатр будзе жыць, пакуль у ім ёсць акцёр, рэжысёр і пакуль у нас ёсць планы. А планы ў нас каласальныя".