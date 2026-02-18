3.74 BYN
Беларуская Масленіца прэтэндуе на ўключэнне ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА
Масленічны тыдзень набліжаецца да сваёй кульмінацыі. У кожным рэгіёне Беларусі захаваліся аўтэнтычныя абрады. Напрыклад, пятніца - гэта "Цешчыны вечары", калі зяць абавязаны асабіста паклікаць цешчу на бліны. У навуковых колах прапаноўваюць аб'яднаць рэгіянальныя традыцыі і сфармуляваць новую заяўку для ўключэння беларускай Масленіцы ў сусветны спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА.
Нагадаем, клікаць вясну будуць мінчане ля Палаца спорту ўжо заўтра, 21 лютага, і ў Даравальную нядзелю. Там разгорнуцца масленічныя гулянні, іх кульмінацыя - абрад спальвання пудзіла, сімвала зімы.