"Беларускія васількі" паказалі на Атамным тыдні моды ў Маскве

Энергія мірнага атама выкарыстоўваецца ў лазернай хірургіі, у асваенні космасу, вывучэнні марскіх глыбінь і пошуку карысных выкапняў планеты, а зараз яшчэ і ў... модзе. Атамны тыдзень моды ўпершыню прайшоў у Маскве пры падтрымцы карпарацыі "Расатам". У заключным гала-паказе бралі ўдзел як юныя дызайнеры з атамных гарадоў Беларусі, Расіі, Турцыі, так і мэтры моднай індустрыі.