"Беларускія васількі" паказалі на Атамным тыдні моды ў Маскве
Энергія мірнага атама выкарыстоўваецца ў лазернай хірургіі, у асваенні космасу, вывучэнні марскіх глыбінь і пошуку карысных выкапняў планеты, а зараз яшчэ і ў... модзе. Атамны тыдзень моды ўпершыню прайшоў у Маскве пры падтрымцы карпарацыі "Расатам". У заключным гала-паказе бралі ўдзел як юныя дызайнеры з атамных гарадоў Беларусі, Расіі, Турцыі, так і мэтры моднай індустрыі.
"Беларускія васількі" на Краснай плошчы ў Маскве. У рамках Атамнага тыдня моды былі паказаны калекцыі адзення, створаныя па эскізах юных дызайнераў - фіналістаў праекта "Тэрыторыя поспеху: Мода". У аснове - народныя матывы і мастацкія промыслы.
У калекцыях былі прадстаўлены ўсе рускія промыслы. Гэта і арэнбургскія пуховыя хусткі, і палех, і фініфць, і хахлама. Ну, а беларусы, вядома, прадэманстравалі блакітныя васількі і шыкоўную калекцыю ад-куцюр.
Юныя дызайнеры з беларускага Астраўца не толькі трапілі ў фінал конкурсу. Праграма Атамнага тыдня моды ў Маскве ўключала ў сябе навучальны курс для 70 удзельнікаў праекта - падлеткаў з атамных гарадоў Беларусі, Расіі і Турцыі: наведванне выстаў і профільных ВНУ, а таксама лекцыі і майстар-класы ад вядучых экспертаў індустрыі моды.
Анастасія Мазейка, навучэнка СШ № 3 г. Астравец, фіналістка міжнароднага праекта "Тэрыторыя поспеху: Мода":
"У Астраўцы ёсць атамная электрастанцыя, і дзякуючы гэтаму мы ўдзельнічаем у розных конкурсах ад Расатама".
Яна Мінкевіч, навучэнка СШ № 3 г. Астравец, фіналістка міжнароднага праекта "Тэрыторыя поспеху: Мода":
"Мы атрымалі вялізнае ўражанне ад гэтага тыдня. Ён праляцеў вельмі хутка, было вельмі цікава. Праводзілі шмат цікавых майстар-класаў, якія нам вельмі спадабаліся. І наогул гэты вопыт хочацца зноў паўтарыць. Калі з'явіцца яшчэ магчымасць паўдзельнічаць у конкурсе, абавязкова будзем".
Міжнародны праект "Тэрыторыя поспеху: Мода" праводзіцца ўжо шосты сезон пры падтрымцы Расатама. Маладыя дызайнеры і мадэльеры з атамных гарадоў атрымліваюць шанц развіваць сваю творчасць. Кульмінацыяй гала-паказу, які праходзіў у легендарным маскоўскім ГУМе, стала калекцыя беларускіх прафесіяналаў моды.
Фармат, у якім дзеці выходзяць на адзін подыум з вядомымі дызайнерамі, - гэта не толькі выдатная падтрымка іх таленту, але і прыклад таго, што ўсё магчыма, калі прыкласці намаганні і паверыць у сябе.