Чорна-белая калекцыя беларускага дызайнера прыняла ўдзел у модным паказе фонду "Рускі сілуэт"

Рэтраадраджэнне ад Алены Пагірніцкай. Чорна-белая калекцыя беларускага дызайнера прыняла ўдзел у модным паказе дабрачыннага фонду "Рускі сілуэт". Беларуская калекцыя пераносіць нас у Віктарыянскую эпоху.



Рукавы-ліхтарыкі, пышныя сукенкі і спадніцы, акруглыя каўнерыкі і празрыстыя накідкі. Практычнасць спалучаецца з элегантнасцю. Такая выява падыходзіць і для дзелавых сустрэч, і для сустрэчы Новага года (гл. відэа).