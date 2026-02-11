Глядзець анлайнПраграма ТБ
Фактар.BY 60+: глядзіце 13 лютага ў 20:45 на "Беларусь 1"

Узрост ім да твару, а песня - сэнс жыцця. Іх талент раскрыецца яшчэ ярчэй на шоу "Фактар.BY 60+". Сцэна, на якой мары спраўджваюцца, прыме яшчэ адну васьмёрку ўдзельнікаў праслухоўвання.

З 24 выканаўцаў сфарміруюць тузін фіналістаў, а затым гледачоў "Беларусь 1" чакае захапляльны суперфінал.

Хто 13 лютага прадоўжыць шлях да фіналу і будзе прэтэндаваць на перамогу ў праекце без узроставых цэнзаў, вырашаць эксперты.

У зорным журы - прафесіяналы сваёй справы: народны артыст Расіі Уладзімір Бярэзін, заслужаныя артысты Вікторыя Алешка і Аляксандр Саладуха, а таксама актрыса і спявачка Аляксандра Гайдук.

Каму яны дадуць білет у фінал? Не прапусціце ўвечар у 20:45 - будзе музычна і шчыра.

Гледачы не ўплываюць на ход шоу, але падтрымаць свайго фаварыта можна праглядамі. Уключайце самы народны праект, які аб'яднаў пакаленні ля экранаў, - "Фактар.BY 60+", або глядзіце выпускі на афіцыйным YouTube-канале.

