"Фальклорныя скарбы Беларусі": новыя альбомы прэзентавалі ў ЦНБ імя Якуба Коласа НАН

Тыдзень роднай мовы працягваецца. У Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа прэзентавалі новыя альбомы з серыі "Фальклорныя скарбы Беларусі".

Асаблівасць гэтых выданняў у выцінанках - разныя ўзоры ўпрыгожылі два новыя тамы зборніка.

У Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа НАН прэзентавалі серыі альбомаў "Фальклорныя скарбы Беларусі". За год Нацыянальная акадэмія навук стварыла два тамы зборніка. З іх зместам можна азнаёміцца ўпершыню.