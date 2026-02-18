3.74 BYN
"Фальклорныя скарбы Беларусі": новыя альбомы прэзентавалі ў ЦНБ імя Якуба Коласа НАН
Аўтар:Аляксандра Трушкевіч
Тыдзень роднай мовы працягваецца. У Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа прэзентавалі новыя альбомы з серыі "Фальклорныя скарбы Беларусі".
Асаблівасць гэтых выданняў у выцінанках - разныя ўзоры ўпрыгожылі два новыя тамы зборніка.
