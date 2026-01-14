3.71 BYN
2.91 BYN
3.40 BYN
Гледачы шоу "Фактар.by" 16 студзеня выберуць тройку суперфіналістаў
Менш за суткі застаецца да бітвы за месца ў суперфінале праекта "Фактар.by". Самае рэйтынгавае музычнае шоу краіны б'е рэкорды не толькі па праглядах у эфіры і інтэрнэце, але і па колькасці тэлефанаванняў падчас галасавання.
Расслабляцца гледачам нельга і заўтра. Пятнічны эфір пакажа, хто годны суперфіналу. Трое з чатырох фіналістаў пройдуць далей. Зараз удзельнікі разам з крэатыўнай камандай праекта рэпетыруюць у павільёне. Рыхтуюць адразу дзве песні. Заўтра пачуем хіты на рускай і на іншых мовах. Астатнія дэталі не раскрываюцца аж да прамога эфіру.
Хто стане суперфіналістам, а хто вылеціць за крок ад вырашальнай пераможнай вакальнай бітвы, даведаемся ўжо заўтра вечарам. Не прапусціце галоўнае музычнае шоу краіны - "Фактар.by". У 20:45 на "Беларусь 1".