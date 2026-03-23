"Крокі" да вялікай сцэны: VIII Міжнародны дзіцячы тэатральны форум праходзіць у Мінску

Міжнародны дзіцячы тэатральны форум у сталіцы аб'яднаў 170 юных акцёраў з Беларусі і Расіі. У праграме 12 спектакляў, у тым ліку павучальная казка "Таямнічы гіпапатам" аб сяброўстве, "Што ж такое мы..." аб стойкасці, мужнасці і сіле духу савецкага народа і "Пятае вымярэнне" аб лепшых момантах дзяцінства.